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Uzmanlardan çarpıcı Ramazan önerisi: Paça, kibe ve mumbarla sağlıklı iftar...

24.03.2025 16:28
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Ramazan ayında iftar sofralarında geleneksel lezzetlerin sağlıklı bir alternatif sunduğunu belirten uzmanlar, özellikle paça, kibe ve bumbar gibi yöresel yemeklerin sindirimi kolaylaştırdığı ve uzun süreli tokluk sağladığını vurguladı. Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, bu tür yemeklerin vücuda enerji verdiğini ve sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde...

Uzmanlardan çarpıcı Ramazan önerisi: Paça, kibe ve mumbarla sağlıklı iftar...

Uzmanlar, Ramazan ayında iftar sofralarında geleneksel lezzetlerin sağlık açısından faydalı olduğunu söyledi. Özellikle paça, kibe ve bumbar gibi yöresel yemeklerin sindirimi kolaylaştırdığı ve uzun süreli tokluk sağladığı belirtildi.

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"MÜŞTERİLERİMİZİN ÇOĞU HEKİMDİR"

Lokanta işletmeciliği yapan Ramazan Nazan ise, Diyarbakır'da iftar vakti herkesin ciğerle orucunu açtığını söyledi. Nazan, "Diyarbakır’ımızın ciğeri dışında bumbar, şırdan ve paça tarzında da yemeklerimiz var. Sağlıklı yemeklerdir. Özellikle kış aylarında çok giden yemeklerdir. Bir de Ramazan ayında da herkes iftarını bunlarla açıyor. Sağlıklı bir yemek, sağlıklı yaşam içindir. Müşterilerimizin çoğu hekimdir. Zaten hekimlerimiz hepsi de bu yiyecekleri tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

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PROTEİN VE KOLAJEN İÇEREN YEMEKLER MİDEYİ YORMADAN ENERJİ VERİR

Beslenme uzmanları, bu tür protein ve kolajen açısından zengin yemeklerin, uzun süren açlık sonrası mideyi yormadan enerji verdiğini ifade etti. Özellikle paça çorbasının sindirimi kolaylaştırdığı, kibenin lifli yapısıyla tok tuttuğu ve bumbarin ise doğal yağ içeriğiyle iftar sonrası halsizliği önlediği kaydedildi.

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AŞIRI YAĞLI VE BAHARATLI OLMAMASI ÖNEMLİ!

Uzmanlar, bu yemeklerin aşırı yağlı ve baharatlı olmadan hazırlanması durumunda Ramazan'da rahatlıkla tüketilebileceğini belirtti. Ayrıca, bu besinlerin içerdiği vitamin ve minerallerin, oruç tutanların gün boyu kaybettiği enerjiyi geri kazandırdığına dikkat çekildi.

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Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler için uzmanlar, geleneksel mutfağın bu şifalı lezzetlerini ölçülü bir şekilde tüketmeyi tavsiye ediyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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