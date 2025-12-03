Bazı psikolojik rahatsızlıkların hafif atlatılan veya geçici ya da çok ağır geçen kalıcı hasarlara neden olacak sorunlara yol açabileceği bilinmektedir. Çocuklukta yaşanan bazı travmatik durumların da ileride yetişkin çağında kişide bazı fiziksel sorunların görülebilmesine neden olabilmektedir. Algı ile ilgili yaşanan sorunlar da bu durumlar arasında yer almaktadır.

Örnek olarak hareket hastalığı adı ile bilinen bir hastalık, kişilerin hava ya da kara yolu ile herhangi bir araç ile seyahat ettikten sonra hareket sırasında denge algısında bozukluk meydana gelmesi demektir. Kişinin hareket algısında sorun yaşamasının başka türlü nedenleri de olabilmektedir.

Bir diğer denge problemi de vertigo adı verilen hastalıktır. Vertigo, iç kulak sorunları ile de bağdaştırılan, yaygın nedenleri arasında virüsler, kafa travmaları ve meniere hastalığı olan bir rahatsızlıktır. Sürekli olarak baş dönmesi hissetmek, kusma, terleme, bulantı gibi farklı belirtiler ile birlikte kendini gösterebilir.

Denge sorunları baş dönmesi olarak kendini çok fazla gösterebilir. Bu nedenle hareket algısında bozukluk durumu sadece baş dönmesi ile anlaşılmayabilmektedir. Başı dönen kişiler her zaman vertigo ya da hareket hastalığı yaşıyor olmayabilir. Tüm belirtiler bu yüzden takip edilmeli ve mutlaka doktora danışılmalıdır.

Uzun yolculuklardan sonra neden yer sallanıyormuş gibi hissederiz? Sebebi nedir?

Uzun süren yolculuklardan sonra kişinin kara yolu ya da hava yolu ile yolculuk yapıyor olması fark etmeksizin yaşadığı bazı yolculuk sonrası belirtiler olabilir. Bunlar arasında en sık yaşanan problem yolculuktan sonra araçtan inince yer sallanıyormuş gibi hissetme durumudur. Bu durum tıpta hareket hastalığı adı ile de bilinmektedir.

Hareket hastalığı, farklı yaş gruplarında görülebilen bir sorundur. Cinsiyete göre de değişkenlik göstermez. Birçok farklı risk faktörü bulunan bu hastalıkta yolların virajlı olması, eğer deniz yolu ile gidiliyorsa denizde çok fazla dalga olması ya da çeşitli hastalıklardan kaynaklı olarak da yaşanabilmektedir.

Motion sickness ya da hareket hastalığı, genel olarak vücudun denge algısının bozulması ile ortaya çıkar. Denge, insan vücudunda iç kulak, gözler gibi farklı organların entegre olarak çalışası ile sağlanır. Bu çalışma düzeni bir nedenle bozulursa denge ve denge algısı da sekteye uğrar. Kinetosiz ya da hareket hastalığı, hava yolu ile kara yolu ile ya da deniz yolu ile yapılan yolculuklardan sonra kendini gösterir.

Örnek olarak fırtınalı bir havada uçak ile seyahat edilirken hava akımları nedeni ile uçak sallanırsa gözler bu hareketi algılama konusunda sorun yaşayabilir. Bir başka örneğe göre ise kara yolunda araç ile yolculuk yaparken arka koltukta oturan bir kişi örnek olarak bir şey okuyorsa iç kulak bunu algılayamayabilir. Ayrıca deri reseptörleri de iç kulak da bu hareketi algılasa bile gözler yalnızca okunan şeyi görür. Görme sistemi de beyne bir hareket olmadığını iletir.

Uzun yolculuklar yapıldıktan sonra kişiler araçtan inince yer sallanıyormuş gibi hissedebilir. Bunun başat nedeni denge algısının bozulmasıdır. Uçakta, arabada, vapurda ya da gemide seyahat ederken ya da araçtan indikten sonra da bu durum ortaya çıkabilir. Halk arasında genel olarak bu durum araç tutması olarak isimlendirilir.