Uzun yolda araç kullanırken beden sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir?

Uzun yol araç kullanımı, vücudun doğal hareket düzeninin geçici olarak kısıtlandığı bir süreçtir. Direksiyon başında geçirilen uzun saatler boyunca kaslar sınırlı biçimde çalışır, eklemler ise aynı pozisyonda kalmaya zorlanmaktadır. Bu durum, zamanla kas-iskelet sisteminde zorlanmalara ve dolaşımın yavaşlamasına neden olabilmektedir.
Uzun süreli araç kullanımı, vücudu hem fiziksel hem de fizyolojik açıdan zorlayabilmektedir. Hareketsiz kalma, yanlış oturuş pozisyonu ve yetersiz molalar; kas-iskelet sistemi sorunlarından dolaşım problemlerine kadar pek çok olumsuz duruma yol açabilmektedir. Bu yüzden uzun yolculuklarda beden sağlığını korumaya yönelik bazı temel noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte uzun yol araç kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:
Uzun süreli araç kullanımı sonrasında vücutta çeşitli fiziksel şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Saatler boyunca aynı pozisyonda kalmak, sınırlı hareket ve kasların yeterince çalışmaması; özellikle kas iskelet sistemi ve dolaşım üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Uzun yol sonrası vücutta görülebilecek şikayetler şu şekildedir:
Bu şikayetlerin çoğu uygun dinlenme, hafif egzersizler ve yeterli sıvı alımıyla kısa sürede azalabilmektedir. Fakat şikayetlerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.