Uzun yolda araç kullanırken beden sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir?

Modern yaşamın getirdiği ulaşım alışkanlıkları, uzun süreli araç kullanımını pek çok kişi için kaçınılmaz hâle getirmiştir. Saatler boyunca aynı pozisyonda kalmak, sınırlı hareket alanı ve sürekli dikkat gerektiren sürüş koşulları; zamanla bedensel yorgunluk ve çeşitli fiziksel sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Peki, uzun yol araç kullanırken beden sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir?

Hacer Atik

Uzun yol araç kullanımı, vücudun doğal hareket düzeninin geçici olarak kısıtlandığı bir süreçtir. Direksiyon başında geçirilen uzun saatler boyunca kaslar sınırlı biçimde çalışır, eklemler ise aynı pozisyonda kalmaya zorlanmaktadır. Bu durum, zamanla kas-iskelet sisteminde zorlanmalara ve dolaşımın yavaşlamasına neden olabilmektedir.

Uzun yol araç kullanırken beden sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir?

Uzun süreli araç kullanımı, vücudu hem fiziksel hem de fizyolojik açıdan zorlayabilmektedir. Hareketsiz kalma, yanlış oturuş pozisyonu ve yetersiz molalar; kas-iskelet sistemi sorunlarından dolaşım problemlerine kadar pek çok olumsuz duruma yol açabilmektedir. Bu yüzden uzun yolculuklarda beden sağlığını korumaya yönelik bazı temel noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte uzun yol araç kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

  • Koltuk, direksiyon ve aynalar vücut yapısına uygun şekilde ayarlanmalı; bel ve sırt koltuğa tam temas etmelidir.
  • Ortalama her 2 saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapmak ve esneme hareketleri uygulamak kasların rahatlamasına yardımcı olur.
  • Aynı pozisyonda kalmak dolaşımı yavaşlatabileceği için molalarda bacaklar ve kollar hareket ettirilmelidir.
  • Su içmek, vücudun dengesini korur ve yorgunluk hissini azaltır; bu yüzden aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalıdır.
  • Ağır ve yağlı yiyecekler yerine sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir.
  • Ağrı, uyuşma, sertlik veya aşırı yorgunluk hissedildiğinde sürüşe ara verilmelidir.
  • Mümkün olduğunca çok uzun saatler aralıksız araç kullanmaktan kaçınılmalı, yolculuk planı buna göre yapılmalıdır.
  • Kan dolaşımını kısıtlayan dar kıyafetler yerine rahat ve hareketi engellemeyen giysiler seçilmelidir.

Uzun yol sonrası vücutta görülebilecek şikayetler nelerdir?

Uzun süreli araç kullanımı sonrasında vücutta çeşitli fiziksel şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Saatler boyunca aynı pozisyonda kalmak, sınırlı hareket ve kasların yeterince çalışmaması; özellikle kas iskelet sistemi ve dolaşım üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Uzun yol sonrası vücutta görülebilecek şikayetler şu şekildedir:

  • Bel ağrısı ve tutulma,
  • Boyun ve sırt ağrıları,
  • Kaslarda sertlik ve gerginlik,
  • Bacaklarda uyuşma ve karıncalanma,
  • Ayak ve bacaklarda şişlik,
  • Genel yorgunluk ve halsizlik,
  • Baş ağrısı,
  • Konsantrasyon güçlüğü,
  • Eklem ağrıları.

Bu şikayetlerin çoğu uygun dinlenme, hafif egzersizler ve yeterli sıvı alımıyla kısa sürede azalabilmektedir. Fakat şikayetlerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

En Çok Aranan Haberler

