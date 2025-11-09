HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uzungöl’de sonbaharın en güzel hali

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl, sonbaharın en görkemli günlerini yaşıyor.

Uzungöl’de sonbaharın en güzel hali

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl, sonbaharın en görkemli günlerini yaşıyor. Bölgenin simgesi haline gelen çam ve gürgen ağaçları, sarıdan kızıla uzanan renk tonlarıyla adeta tablo gibi bir manzara oluşturuyor.

Uzungöl’de sonbaharın en güzel hali 1

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Uzungöl’ün çevresini saran orman dokusunun renk cümbüşü, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları adeta kendine hayran bırakıyor. Uzungöl, her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bıraksa da, sonbahar aylarında sunduğu bu benzersiz doğa şöleniyle fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez adresi haline geliyor. Özellikle bu dönemde yapılan çekimler, doğanın tüm ihtişamını ve bölgenin eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzungöl’de sonbaharın en güzel hali 2

Doğanın renk paletinin her tonunun görüldüğü bu günlerde, Uzungöl sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda Karadeniz’in kalbinde doğanın yeniden can bulduğu bir sanat eseri gibi izleyenleri duygudan duyguya sürüklüyor.

Uzungöl’de sonbaharın en güzel hali 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! Balıkesir'de korkutan depremSon dakika! Balıkesir'de korkutan deprem
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok"Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli' açıklaması! Bu haftayı işaret etti: "Aramızda sıkıntı yok"

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.