HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vahap Seçer'in acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti.

Vahap Seçer'in acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer’in cenazesi bugün ‘17 Kasım 2025’ ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı’nda defnedilecek.

Vahap Seçer in acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti 1

Taziyelerin Mersin Sahil Kültür Park içinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda kabul edileceği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu
Yer: İzmir! 18 yaşındaki Aslıhan'ın ölümünün ardında o isim mi var?Yer: İzmir! 18 yaşındaki Aslıhan'ın ölümünün ardında o isim mi var?

Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.