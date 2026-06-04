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Vakıflar Genel Müdürülüğüne devredilmişti! Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınmasına durdurma kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'nci İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Vakıflar Genel Müdürülüğüne devredilmişti! Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınmasına durdurma kararı

Yerebatan Sarnıcı, 7 Nisan 2026'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi. Belediye yargı yoluna gitti. 8 Mayıs 2026'da İstanbul 8'nci İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunun üzerine İBB, yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine itiraz etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü avukatları, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinin geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının mazbut vakıflarına devredilmesini öngördüğünü vurguladı. Savunmada, bir taşınmazın bu kapsamda değerlendirilmesinin takdire dayalı değil; vakfiye kayıtları, tapu ve kadastro belgeleri, tarihi haritalar ve arşiv kayıtları gibi somut verilere dayandığı belirtildi.

Genel müdürlük ayrıca taşınmazın geçmişte nasıl el değiştirdiğinin kanunun uygulanması açısından önem taşımadığını, Yerebatan Sarnıcı'nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunu ve devir için gerekli yasal şartların oluştuğunu ileri sürdü. Davayı değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğini hatırlattı. Kararda, dosya kapsamındaki incelemede bu koşulların oluşmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, İBB'nin yürütmenin durdurulması talebinin oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

2 HAZİRAN'DA DEVREDİLMİŞTİ

Mahkeme kararının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın 2 Haziran'da tahliye edilmesi için yazı gönderdi. Sarnıc tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İBB, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sekizinci İdare Dava Dairesin'ce yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ibb Yerebatan Sarnıcı
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