Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağındaki 20 şehitten Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan’ın ailesine ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri nakliye uçağı, geçtiğimiz gün Gürcistan’da düştü. Uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Naaşları dün Türkiye’ye getirilen şehitler, Ankara’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine götürlerek gözyaşları içinde toprağa verildi. Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ise, Reşadiye Camii’nde cuma namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Eskişehir Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

Vali Aksoy, ailenin acısına ortak oldu
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, cenazenin ardından ailenin yanında oldu. Aileye ziyarette bulunan Vali Aksoy, taziye dileklerini iletti. Şehidin babası Halil İbrahim Mercan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Aksoy, tüm şehitler için dua etti.

Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti 1

Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

