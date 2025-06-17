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Vali, aşılama çalışmalarını yerinde inceledi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesinde fıstık aşılama çalışmalarını inceledi.

Vali, aşılama çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesine bağlı Ericek Köyü’nde Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen fıstık aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Usta’ya İlçe Kaymakamı ız Muhammet Güzel eşlik etti. Başlatılan yeni çalışma döneminde, Ericek ve Doludere köyü sınırlarında yer alan bin 180 dekarlık alanda , 3 bin 561 menengiç ağacına toplam 10 bin 683 adet fıstık aşısı yapılmasının planlandığı aktarıldı. Tüm bölge genelinde 14 bin 213 dekarlık menengiç alanı bulunduğu belirtilirken, önceki yıllarda bu alanın bin 647 dekarlık kısmında aşılama çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı. 2025 yılı içerisinde yürütülecek yeni dönem çalışmalarıyla birlikte, toplam 2 bin 847 dekarlık alanda faaliyet yürütüleceği ifade edildi. Böylece aşılanan menengiç ağaç sayısının 10 bin 189’a, gerçekleştirilen fıstık aşısı sayısının ise 30 bin 567 ’ye ulaşacağı öğrenildi.

Aşılama çalışmalarını takiben açıklamalarda bulunan Vali Usta, kırsalda üretimi destekleyen bu tür projelerin bölge halkının ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek; çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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