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Vali Çiftçi Mehmetçikle bayramlaştı

30.03.2025 11:15
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Vali Çiftçi Mehmetçikle bayramlaştı

Konu ile ilgili paylaşımda, "Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi, devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için cansiperane yürüttüğü görevini bayramda da sürdüren jandarma personeli ile bir araya geldi" denildi. İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Rıza Gündoğdu tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, görevi başındaki kahraman askerlerin bayramını kutladı. Ziyarette Vali Çiftçi’ye, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Orman Bölge Müdür Vekili Muammer Tizi eşlik etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vali Erzurum
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