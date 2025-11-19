HABER

Valilik duyurdu! İstanbul açıklarında gemide zehirlenme: 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 kişi gözetim altında

İstanbul Valiliği, İstanbul açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme yaşandığını bildirdi. Olayda 1 mürettebatın hayatını kaybettiği, zehirlenen 2 mürettebatın ise gözetim altına alındığı belirtildi.

Metin Yamaner

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın güneyinde bulunan Panama bayraklı tankerde zehirlenme vakası yaşandığını, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir.

"TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

"İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir."

