Valilik duyurdu! Tekirdağ'ın 4 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray'da 4, Marmaraeğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise 2 gün denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Plajlardaki görevliler, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

Tekirdağ Valiliği, Marmara ve Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığın duyurdu. Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde dün denize girmenin 4 gün yasaklandığı açıklayan valilik bugün de Süleymanpaşa, Marmarareğlisi ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 07-08/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

ŞARKÖY'DE DENİZE GİRENLER UYARILDI

Tekirdağ Valiliği’nin yasak kararının ardından Şarköy'de denize girenler, belediye ses yayın cihazından yapılan anonslarla sık sık uyarıldı. Anonslarda, "Şarköy Kaymakamlığı’ndan duyuru. Bugün ve yarın bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plajlar halkımızın kullanımına kapatıldığından denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

Anonsların dışında plajlardaki cankurtaranlar da denize girenleri uyarıp, sudan çıkmalarını sağladı. (DHA)

