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  4. Valilik "Tarihi ve doğasıyla büyüleyen Hizan" diyerek o görüntüleri paylaştı

Valilik "Tarihi ve doğasıyla büyüleyen Hizan" diyerek o görüntüleri paylaştı

09.03.2025 16:39
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Bitlis’in Hizan ilçesi ve sınırları içerisinde yer alan doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

Valilik "Tarihi ve doğasıyla büyüleyen Hizan" diyerek o görüntüleri paylaştı

Bitlis Valiliği, "Tarihi ve doğasıyla büyüleyen Hizan" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Hizan ilçesinin doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi taş evleri, kültürel zenginliği, yemyeşil vadileri, berrak sularının yer aldığı videoyu paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Bitlis’in yeşillikler içindeki saklı cenneti Hizan, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sıcakkanlı insanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Tarihi taş evleri, kültürel zenginliği, yemyeşil vadileri, berrak suları ve mistik atmosferiyle huzurun adresi olan Hizan, özellikle doğa severler ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine Doğanın ve tarihin buluştuğu yer Hizan" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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