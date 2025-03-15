Valorant neden açılmıyor? Valorant'a giremiyorum, çözümü nedir? Valorant açılmıyor sorunu ve çözümü

Valorant veya diğer bilgisayar oyunlarının açılmamasının birçok nedeni olabilir. Bunlardan en yaygın olanları ise kullanıcıların modem ve ağ sorunları, güncellemeler ve cihazların minimum sistem gereksinimlerini karşılamamasıdır. Bu durumları çözmek mümkündür.

Valorant neden açılmıyor?

Valorant, çok oyunculu taktiksel bir nişancı oyunu olarak bilinir. Bu oyun zaman zaman hatalar verebilir. Bu durum oyunun neden açılmadığı sorusunu akıllara getirir. Valorant açılmıyor sorununun birden fazla nedeni olabilir. Oyunun başlatılmaması, Riot istemcisi ile ilgili hatalar, sistem gereksinimlerinin yetersizliği veya bağlantı problemleri gibi farklı sebeplerle sorun ortaya çıkabilir.

Valorant açılmıyor ise internet bağlantısında da sorun olabilir. İnternet bağlantısını kontrol ederek sorunun ağ bağlantısıyla ilgili olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer problem ağ bağlantısında değilse uygulamaya güncelleme gelmiş olabilir. İlk olarak güncellemeleri kontrol etmeniz gerekir. Sorunun kaynağı bulunduğu taktirde çözüm için çeşitli yöntemler uygulanabilir.

Valorant'a giremiyorum, çözümü nedir?

Valorant oyununa sistem hataları, güncellemeler, sistem gereksinimleri, ağ bağlantıları gibi durumlardan dolayı giriş yapılamayabilir. Sorunu çözmek için ilk olarak kaynağının bulunması gerekir.

Valorant’ın düzgün çalışabilmesi için bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir. Eğer donanımınız yetersizse oyun açılmayabilir veya çökebilir. Bu durum Valorant’a girmeyi engelleyebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya Windows 11 (64-bit)

RAM: 4 GB veya üzeri

Ekran Kartı: Intel HD 4000 veya Radeon R5 200

Depolama: En az 20 GB boş alan

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 veya Athlon 200GE

Bilgisayarın sistem gereksinimlerini karşılamadığını düşünüyorsanız, sürücülerinizi güncelleyerek veya sistem yükseltmesi yaparak sorunu çözebilirsiniz.

Valorant zaman zaman büyük güncellemeler alabiliyor. Bu durumda eski sürümler oyunun açılmasını engelleyebilir. Riot istemcisine giriş yaparak oyunun güncel olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için:

Riot Client’ı açın ve güncellemelerin tamamlanmasını bekleyin.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulamak için Riot Client üzerinden oyunu onarın.

Güncellemeler tamamlandıktan sonra oyunu tekrar başlatmayı deneyin.

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen bir anti-hile sistemi olan Vanguard olmadan çalışmaz. Eğer Vanguard düzgün çalışmıyorsa da oyun açılmayabilir. Vanguard yoksa aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Görev Yöneticisi’ni (Ctrl + Shift + Esc) açın ve “Vanguard”ın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Eğer çalışmıyorsa Başlat > Hizmetler kısmına giderek “VGC” hizmetinin açık olup olmadığını kontrol edin.

Vanguard’ı kaldırıp yeniden yüklemek için de;

Denetim Masası > Program Ekle veya Kaldır bölümüne girin.

“Riot Vanguard”ı kaldırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Oyunu tekrar açarak Vanguard’ın yeniden yüklenmesini sağlayın.

Bu adımlar sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Valorant açılmıyor sorunu ve çözümü

Valorant’ın açılmaması birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Sorun çözüm adımlarını takip ederek sorununuzu büyük ihtimalle çözebilirsiniz. Eğer hala Valorant’a giremiyorsanız Riot Games destek ekibiyle iletişime geçerek detaylı bir çözüm talep edebilirsiniz.