Valve’den fiyat sinyali: Steam Machine, PC seviyesinde fiyatlanacak

Valve, Steam Machine duyurusuyla oyun dünyasının dikkatini çekti. Ancak herkesin aklındaki soru hâlâ oyun konsolu olarak kullanılabilen PC modelinin fiyatının ne olacağı. Çünkü Valve, Steam Machine için bir fiyatlandırma bilgisi vermedi. Bu konuda pek çok spekülasyon olsa da sonunda doğrudan Valve'den gelen bazı ipuçları var.

STEAM MACHINE İÇİN "SÜBVANSİYON" OLMAYACAK

Engadget'da yer alan habere göre, Valve'den Pierre-Loup Griffais ise Skill Up'ın Friends Per Second podcast'ine verdiği röportajda, Steam Machine'in geleneksel konsol üreticilerinin bazen erken ivme yakalamak adına yaptığı gibi kâr etmeden veya düşük kârla satılmayacağını (sübvansiyon), ancak yine de rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olacağını açıkladı.

STEAM MACHİNE'İN FİYATLANDIRMASI PC FİYATLARINA YAKIN OLACAK

Podcast'te Pierre-Loup Griffais, Steam Machine'in fiyatının PC fiyatlarına yakın olacağının ipuçlarını da verdi.

Griffais, şunları söyledi:

"Eğer parça parça bir PC toplar ve temelde cihaz ile aynı performans seviyesine ulaşırsanız, hedeflediğimiz genel fiyat aralığı aşağı yukarı bu olur."

Griffais'e göre Valve’ın şu anki odak noktası, "erişilebilirlik (uygun fiyat) ile elde edilen güç seviyesi arasında iyi bir denge" sunan orta sınıf. Ayrıca Valve'ın ileride olası bir Steam Machine Pro'yla potansiyel olarak ilgilendiği de iddia ediliyor.