HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Valve’den fiyat sinyali: Steam Machine, PC seviyesinde fiyatlanacak

Valve'in oyun konsolu olarak kullanılabilen PC modeli Steam Machine'in fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak bir Valve çalışanı, verdiği röportajda Steam Machine'in fiyatına ilişkin bazı önemli ipuçları verdi. Buna göre, Steam Machine'ın fiyatlandırması PC fiyatlarına yakın olacak.

Valve’den fiyat sinyali: Steam Machine, PC seviyesinde fiyatlanacak
Enes Çırtlık

Valve, Steam Machine duyurusuyla oyun dünyasının dikkatini çekti. Ancak herkesin aklındaki soru hâlâ oyun konsolu olarak kullanılabilen PC modelinin fiyatının ne olacağı. Çünkü Valve, Steam Machine için bir fiyatlandırma bilgisi vermedi. Bu konuda pek çok spekülasyon olsa da sonunda doğrudan Valve'den gelen bazı ipuçları var.

STEAM MACHINE İÇİN "SÜBVANSİYON" OLMAYACAK

Engadget'da yer alan habere göre, Valve'den Pierre-Loup Griffais ise Skill Up'ın Friends Per Second podcast'ine verdiği röportajda, Steam Machine'in geleneksel konsol üreticilerinin bazen erken ivme yakalamak adına yaptığı gibi kâr etmeden veya düşük kârla satılmayacağını (sübvansiyon), ancak yine de rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olacağını açıkladı.

Valve’den fiyat sinyali: Steam Machine, PC seviyesinde fiyatlanacak 1

STEAM MACHİNE'İN FİYATLANDIRMASI PC FİYATLARINA YAKIN OLACAK

Podcast'te Pierre-Loup Griffais, Steam Machine'in fiyatının PC fiyatlarına yakın olacağının ipuçlarını da verdi.

Griffais, şunları söyledi:

"Eğer parça parça bir PC toplar ve temelde cihaz ile aynı performans seviyesine ulaşırsanız, hedeflediğimiz genel fiyat aralığı aşağı yukarı bu olur."

Griffais'e göre Valve’ın şu anki odak noktası, "erişilebilirlik (uygun fiyat) ile elde edilen güç seviyesi arasında iyi bir denge" sunan orta sınıf. Ayrıca Valve'ın ileride olası bir Steam Machine Pro'yla potansiyel olarak ilgilendiği de iddia ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış planında Rusya'yı düşündüren "bazı maddeler" çıktıBarış planında Rusya'yı düşündüren "bazı maddeler" çıktı
4 yıllık gizem çözüldü! Katilin bahçesinde Emrah Elveren'in kemikleri bulundu4 yıllık gizem çözüldü! Katilin bahçesinde Emrah Elveren'in kemikleri bulundu

Anahtar Kelimeler:
Steam Valve bilgisayar oyun konsolu konsol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.