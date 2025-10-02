HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava serin ve hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek.

Van 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı ise %51 ile %87 arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 11 km ile 27 km arasında olacak. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden eserken, gün boyunca bu durum devam edecek.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 19°C arasında kalarak devam edecek. Nem oranı yine %51 ile %87 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 11 km ile 27 km arasında olacak. Kuzey ve batı yönünden eserken, bu eğilim gözlemlenecek.

Bu serin ve hafif yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. Yağış ihtimali olduğunu unutmamak gerek. Şemsiyelerin yanınızda bulundurulması faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek önemlidir. Açık alanlarda rüzgarı önlemek için önlemler almak gerekmekte. Bu hazırlıklarla gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!Meteorolojiden uyarı yağdı: Fırtına kapıda!
Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...Dehşet ailesi! Öldürüp ormana gömmüşlerdi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.