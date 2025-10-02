Van 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı ise %51 ile %87 arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 11 km ile 27 km arasında olacak. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden eserken, gün boyunca bu durum devam edecek.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 19°C arasında kalarak devam edecek. Nem oranı yine %51 ile %87 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 11 km ile 27 km arasında olacak. Kuzey ve batı yönünden eserken, bu eğilim gözlemlenecek.

Bu serin ve hafif yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. Yağış ihtimali olduğunu unutmamak gerek. Şemsiyelerin yanınızda bulundurulması faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek önemlidir. Açık alanlarda rüzgarı önlemek için önlemler almak gerekmekte. Bu hazırlıklarla gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.