Van 03 Ekim Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

3 Ekim 2025 Cuma günü Van'da hava durumu sabah saatlerinde 9°C olacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 18°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Nem oranı %77 civarında gerçekleşecek. Rüzgar hızı ise 2.1 km/saat olması tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık ve hafif serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

4 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 22°C civarında olması öngörülüyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 24°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarındaki bu değişiklikler dikkate alınmalı.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olur. Ayrıca, bol su içmek de sağlığı korur.