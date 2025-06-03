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Van 03 Haziran Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 13°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Van 03 Haziran Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 2.5°C ile 13.3°C arasında, gece ise 2.1°C ile 12.7°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 4 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar gündüz 2.1°C ile 12.7°C, gece ise 2.1°C ile 12.7°C arasında seyredecek. 5 Haziran Perşembe günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar yine gündüz 2.1°C ile 12.7°C, gece ise 2.1°C ile 12.7°C arasında olacak. 6 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıklar gündüz 2.1°C ile 12.7°C, gece ise 2.1°C ile 12.7°C arasında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar yine gündüz 2.1°C ile 12.7°C, gece ise 2.1°C ile 12.7°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. 3 Haziran'da beklenen aralıklı kar yağışı nedeniyle, yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemli. Özellikle yüksek kesimlerde yolculuk yapacakların, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Van'da Haziran ayında ortalama sıcaklıklar gündüz 17°C, gece ise 10.9°C civarındadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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