Van 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Van'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23°C civarına ulaşacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14°C, akşam saatlerinde ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah güneydoğudan saatte 7 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar güneybatıdan saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %56, gündüz %36, akşam %51 ve gece %63 olacak. Gün doğumu 06:04'te gerçekleşecek, gün batımı ise 17:45'te olacak.

5 Ekim Pazar ve 6 Ekim Pazartesi günlerinde hava koşulları yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarına düşmesi öngörülüyor. Gündüz rüzgar hızı 2-4 km arasında değişecek. Nem oranı %14-19 arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli geçmesi muhtemel. Gündüz sıcaklıklar 22-23°C, gece sıcaklıkları ise 11-12°C olacak. Gündüz rüzgar hızları saatte 2-4 km arasında değişecek. Nem oranları ise %14-19 arasında seyredecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüz hafif bir üst katman veya ceket giymek rahatlık sağlayabilir. Gece ise serinlik nedeniyle daha kalın üst katman tercih edilebilir. Hafif rüzgar, açık hava etkinliklerini keyifli hale getirecektir. Düşük nem oranı, terleme ve rahatsızlık hissini azaltacaktır. Bu nedenle dış mekan planlarınızı değerlendirmek için ideal bir zaman.

hava durumu Van
