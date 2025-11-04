Van 04 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranı %22 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.44 km/saat olarak belirlendi.

5 Kasım Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Hava az bulutlu ve sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü hava yine az bulutlu. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman hale gelmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun ortamlar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Güneşli havadan faydalanarak dışarıda vakit geçirmek, sağlığınıza katkı sağlayacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.