HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 04 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 15°C civarında tahmin ediliyor. 5 Kasım Çarşamba gününde hava açık, sıcaklık 9°C ile 15°C arasında değişecek. 6 ve 7 Kasım günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun ortamlar bulmak mümkün. Kat kat giyinmek ve ceket almak faydalı olacaktır.

Van 04 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranı %22 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.44 km/saat olarak belirlendi.

5 Kasım Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Hava az bulutlu ve sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü hava yine az bulutlu. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman hale gelmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun ortamlar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Güneşli havadan faydalanarak dışarıda vakit geçirmek, sağlığınıza katkı sağlayacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyorÇarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor
İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilitİstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.