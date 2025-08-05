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Van 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve açık olacak.

Van 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Van'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık 24°C ile 32°C arasında değişecek. Rüzgar güneyden, saatte 11-22 km hızla esecek. Nem oranı %63 ile %95 arasında olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C olması, 7 Ağustos Perşembe günü ise 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık olacak. Yağış olasılığı düşük kalacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşten korunmayı sağlar. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa yol açabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla su tüketimi artırılmalıdır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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