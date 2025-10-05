Van 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

En düşük sıcaklık 10.8°C, en yüksek sıcaklık 21.2°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %40 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 7.3 km/saat civarında bekleniyor.

6 Ekim Pazartesi günü de açık ve güneşli hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 10.8°C ile 21.2°C arasında değişecek. 7 Ekim Salı günü benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

8 Ekim Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmur yağışı olabileceği ifade ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü yağış olasılığı %89 olarak yüksek görünüyor. 10 Ekim Cuma günü tekrar açık ve güneşli hava koşullarının hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yağış olasılığı yüksek. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Kapasitesine göre ek bir kat giysi almak ani sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olur.

Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini dikkate almalısınız. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Şemsiye kullanırken dikkatli olmanız önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.