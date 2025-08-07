HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Van 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde daha da hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden orta kuvvette, saatte 11-22 km hızında esecek. Nem oranı ise gündüz saatlerinde %39-55 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 35°C civarında, 9 Ağustos Cumartesi günü 34°C civarında, 10 Ağustos Pazar günü ise 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 16-18°C arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden orta kuvvette esmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ve nem oranının yüksek olması, vücutta aşırı ısınmaya ve dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması da tavsiye ediliyor. Güneşin en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması iyi olacaktır. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalı. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartal'da balıkçı barınağı alev alev yandıKartal'da balıkçı barınağı alev alev yandı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan huzur operasyonu: 9 tutuklamaKahramanmaraş'ta jandarmadan huzur operasyonu: 9 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları sosyal medyayı salladı

25 yaş küçük sevgilisiyle tatile doymadı! Küvet pozları sosyal medyayı salladı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Sahte diploma skandalı bitmiyor! İnternette diploma satışı sürüyor, sistemin nasıl işlendiği ortaya çıktı

Sahte diploma skandalı bitmiyor! İnternette diploma satışı sürüyor, sistemin nasıl işlendiği ortaya çıktı

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.