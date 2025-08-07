Van 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde daha da hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden orta kuvvette, saatte 11-22 km hızında esecek. Nem oranı ise gündüz saatlerinde %39-55 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 35°C civarında, 9 Ağustos Cumartesi günü 34°C civarında, 10 Ağustos Pazar günü ise 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 16-18°C arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden orta kuvvette esmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ve nem oranının yüksek olması, vücutta aşırı ısınmaya ve dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması da tavsiye ediliyor. Güneşin en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması iyi olacaktır. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalı. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.