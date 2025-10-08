HABER

Van 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları açık ve güneşli olacak.

Van'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 12.8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 25.3°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %33 seviyesinde. Rüzgar hızı 10.2 km/saat olarak belirlendi. Gün doğumu saati 06:09, gün batımı ise 17:38’dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabileceği öngörülüyor. 9 Ekim 2025 Perşembe günü hafif sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 8.6°C ile 20.7°C arasında değişecek. 10 Ekim 2025 Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar muhtemel. O gün de sıcaklık 12.6°C ile 15.9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 9 ve 10 Ekim tarihlerindeki yağışlar, dışarıda vakit geçirecekler için sıkıntı yaratabilir. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi gerekecek. Yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar, bu günlerde faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamalıyız. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalanlar için pencere ve kapıların su geçirmez olduğuna dikkat edilmelidir. Su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı güncel tutmanıza yardımcı olur.

