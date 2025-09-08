Van 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Eylül Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarına ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 18°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 4 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %38, gündüz %20, akşam %39 ve gece %57 seviyelerinde olacak.

9 Eylül Salı günü sıcaklıkların 26°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Bu süreçte hava koşulları ılıman ve stabil kalacak. Böylece açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarın güney yönünden esmesi, açık alanlarda rüzgarın etkisini hissetmenize yol açabilir. Bu nedenle rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %66 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaya devam ediyor.