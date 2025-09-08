HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Van 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Eylül Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarına ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 18°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 4 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %38, gündüz %20, akşam %39 ve gece %57 seviyelerinde olacak.

9 Eylül Salı günü sıcaklıkların 26°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Bu süreçte hava koşulları ılıman ve stabil kalacak. Böylece açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarın güney yönünden esmesi, açık alanlarda rüzgarın etkisini hissetmenize yol açabilir. Bu nedenle rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %66 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldiSeyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldi
Gürsel Tekin: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur"Gürsel Tekin: "Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yoktur"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.