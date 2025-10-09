Van 09 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6,5°C, en yüksek sıcaklık 17,3°C civarında bekleniyor. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 5,2 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:11, gün batımı ise 17:39.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik görünmüyor. 10 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11,6°C ile 14,2°C arasında değişecek. 11 Ekim Cumartesi günü de sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. 13,3°C ile 14°C arasındaki sıcaklıklar devam edecek. 12 Ekim Pazar günü ise hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 16,7°C arasında seyredecek.

Bu dönemde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Yağışların artması, serin hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Dışarı çıkarken kat kat giymek önemli. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak gerekir. Yağmur ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak faydalı. Islanmaktan korunmak için bu gereklidir. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde sıcak içecekler tüketmek çok iyi bir yöntem. Vücut direncini artıracaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, günlük aktivitelerinizi daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.