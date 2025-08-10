Van 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 30°C civarında, akşam ise 27°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Zaman zaman hızı 42 km'ye kadar çıkacak. Nem oranı sabah %47, gündüz %36, akşam %41 ve gece %55 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 835 hPa, gündüz 837 hPa, akşam 833 hPa ve gece 831 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü ise sıcaklığın 30°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %37 ile %43 arasında değişecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Rüzgar zaman zaman kuvvetleneceği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sıcak saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.