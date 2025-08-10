HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Van 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 30°C civarında, akşam ise 27°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Zaman zaman hızı 42 km'ye kadar çıkacak. Nem oranı sabah %47, gündüz %36, akşam %41 ve gece %55 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 835 hPa, gündüz 837 hPa, akşam 833 hPa ve gece 831 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü ise sıcaklığın 30°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %37 ile %43 arasında değişecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Rüzgar zaman zaman kuvvetleneceği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sıcak saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!
Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararıHukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.