Van 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 11,5°C ile 14,1°C arasında değişecek. Nem oranı %82 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 3,3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:10, gün batımı saati ise 17:35'tir.

11 Ekim Cumartesi günü hava koşulları yine parçalı bulutlu olacak. 12 Ekim Pazar günü kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11 Ekim'de 12,2°C ile 14,3°C arasında değişecek. 12 Ekim'de sıcaklık 7°C ile 16,7°C arasında seyredecek. 13 Ekim Pazartesi günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 7,5°C ile 17,6°C arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklık düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı önlem alınmalı. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı astım ve alerji hastaları için risk oluşturabilir. Tedavi planlarına sadık kalmak önemlidir. Doktor tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Rüzgar hızı düşük bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapılması gerekmektedir.