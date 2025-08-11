HABER

Van 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

Van'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %48 civarında olacak. Rüzgarın güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

12 Ağustos Salı ve 13 Ağustos Çarşamba günlerinde hava koşullarının açık ve güneşli devam etmesi öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklık ise 16°C olması bekleniyor. Rüzgar aynı şekilde güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esmeye devam edecek.

Bu dönemde hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise 16°C civarında olacak. Rüzgarın güney yönünden saatte 12 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önem taşır. Güneş kremi sürmek ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığınızı koruyacaktır.

hava durumu Van
