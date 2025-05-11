Van 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü, parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetlenmesi muhtemel.

12 Mayıs Pazartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü ara ara şiddetli yağmurlar yaşanabilir. 14 Mayıs Çarşamba günü ise orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde yağışların yoğunluğu ve sürekliği nedeniyle su baskınları ve sel riskleri artabilir. Dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağışların şiddetli olabileceği saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak gerekmektedir. Yıldırım düşmelerine karşı tedbirli olunmalıdır. Sürücüler yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeli. Ayrıca, yol koşullarına uygun hızda seyretmeleri güvenli bir ulaşım için önemlidir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuz etkilere karşı korunmaya yardımcı olacaktır.