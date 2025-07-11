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Van 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Van 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 26°C ile 28°C arasında, gece ise 17°C ile 18°C arasında seyredecek. Rüzgar saatte 16 km hızında esecek. Yağış ihtimali düşük.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 27°C ile 29°C arasında olacak. 13 Temmuz Pazar günü ise 28°C ile 30°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış ihtimali yine düşük.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunurken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, doğu yönünden esen rüzgar nedeniyle doğuya seyahat ederken dikkatli olmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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