Van 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da, 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Van 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da, 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 22°C civarında bekleniyor. Nem oranı %18 civarında olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden, 4.61 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C, 14 Ağustos Perşembe günü 29°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 29°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde nem oranı düşük, rüzgar hızı ise hafif olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve bol su tüketilmesi önerilir. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklığın yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

hava durumu Van
