Van 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, gündüz 21°C, gece ise 9°C civarında olacak.

13 Mayıs Salı günü hava daha az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 17°C, gece 9°C civarında seyredecek. 14 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığının 16°C, gece sıcaklığının ise 8°C olması öngörülüyor. 15 Mayıs Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 9°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle 12 Mayıs'taki beklenen aralıklı sağanak yağışlar nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gündüz sıcaklıkları 16-17°C, gece sıcaklıkları ise 8-9°C civarında olacak. Serin hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor. Kat kat giyinmek ve yanında bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra daha yoğun olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri sabah saatlerine planlanabilir.

Van'da Mayıs ayı genellikle 11°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. Minimum sıcaklık 4.4°C, maksimum sıcaklık ise 16.6°C seviyesinde. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 50 mm. Nem oranı ise %59 civarında. Bu veriler, Mayıs ayının serin ve nemli geçtiğini gösteriyor. Uygun kıyafet ve hazırlıklarla hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önemlidir.