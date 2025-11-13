Van 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

13 Kasım 2025 Perşembe günü Van'da hava koşulları, kış öncesi iklim özelliklerini gösteriyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4-8°C civarında olacak. Yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıklar 3-5°C'ye kadar düşebilir. Gökyüzü genellikle bulutlu kalacak. Güneş ışınları sınırlı bir şekilde görülebilecek.

Öğle saatlerinde sıcaklık 13-15°C aralığına yükselecek. Ancak bulutların yoğunluğu artacak. Gün boyunca açık ve parlak bir hava beklenmiyor. Göl kenarı veya açık alanlarda serinlik hissi sürecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8-11°C seviyelerine düşecek. Gökyüzü açılma eğilimi gösterecek. Yine de serinliğe karşı hazırlıklı olunmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olacak. 14 Kasım Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. 16 Kasım Pazar günü ise bulutların arasından güneş çıkacak. Bu dönemde sıcaklıklar 5-15°C aralığında değişecek.

Bu hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik yaratacak. Dışarıda vakit geçireceklerin ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmaları önemli. Bulutlu hava nedeniyle güneş ışınlarından yeterince faydalanmak zor olabilir. D vitamini alımını desteklemek için beslenmeye dikkat etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor. Ulaşımda dikkatli olunmalı, tarımsal faaliyetlerde don koruması uygulanmalıdır.