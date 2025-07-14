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Van 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu şöyle beklenmektedir.

Van 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu şöyle beklenmektedir. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C, gündüz 30°C, akşam 20°C ve gece 17°C olacaktır. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %54, gündüz %20, akşam %31 ve gece %41 seviyelerinde olacak.

15 Temmuz Salı günü için hava tahmini şu şekildedir. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklığın 27°C civarında olması öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklık 28°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle 15 Temmuz'daki olası yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların durumu takip etmesi gerekecek. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız iyi bir fikirdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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