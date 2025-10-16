HABER

Van 16 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 16 Ekim 2025 tarihinde hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Bu gün için gündüz en yüksek sıcaklık 17°C, gece ise en düşük sıcaklık 5°C olarak bekleniyor. 17 Ekim Cuma ve 18 Ekim Cumartesi günlerinde ise sıcaklık değerleri 18°C civarında seyredecek. Kış aylarına hazırlık yapmak, ani hava değişimlerine karşı uygun giyinmek ve hava durumu raporlarını takip etmek sağlık açısından önemlidir. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Van'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 5°C civarında seyredecek. Nem oranı %49 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 13 km/saat olacak.

17 Ekim Cuma günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece en düşük sıcaklık 4°C olarak tahmin ediliyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık yine 18°C, gece en düşük sıcaklık 4°C olacağı tahmin ediliyor.

Van, tipik karasal iklim özellikleri gösteren bir şehirdir. Kış ayları uzun ve sert geçer. Yaz ayları ise kısa ve serin olur. Bu nedenle kış aylarına yaklaşırken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Sağlığınızı korumak için hazırlıklı olmak faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı plan yaparak dışarı çıkarken yanınıza uygun giysiler almak gerekir.

Van'da hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerek. Planlarınızı buna göre yapmanız olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

