Van 16 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah güneybatıdan saatte 6 km, gündüz ise batıdan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %31, akşam %37 ve gece %52 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 25°C civarında olacak. 18 Eylül Perşembe günü ise 26°C'ye yükselebilir. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemli. Güneşin etkili olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalıdır. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahatlık sağlar. Dışarıda geçirilen süre boyunca şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize ve sağlık sorunlarının önüne geçmenize katkı sağlar.