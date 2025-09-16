HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 16 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak.

Van 16 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah güneybatıdan saatte 6 km, gündüz ise batıdan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %31, akşam %37 ve gece %52 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 25°C civarında olacak. 18 Eylül Perşembe günü ise 26°C'ye yükselebilir. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemli. Güneşin etkili olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalıdır. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahatlık sağlar. Dışarıda geçirilen süre boyunca şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize ve sağlık sorunlarının önüne geçmenize katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, iOS 18.7’yi de yayınladı! İşte yeniliklerApple, iOS 18.7’yi de yayınladı! İşte yenilikler
Kullanıcılarına müjde! "Birkaç gün içinde" diyerek duyurulduKullanıcılarına müjde! "Birkaç gün içinde" diyerek duyuruldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.