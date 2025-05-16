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Van 16 Mayıs Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 16 Mayıs Cuma hava durumu açıklandı. Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Van 16 Mayıs Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

16 Mayıs 2025 Cuma günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 5°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 16°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı yaklaşık %50 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında esecek. Yağış ihtimali %32 olarak öngörülmektedir. Gün boyunca görüş mesafesi 24 km'ye kadar ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 17°C civarında, gece sıcaklıkları 7°C civarında olacak. 18 Mayıs Pazar günü benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 19 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 18°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklıkları 17°C civarında, gece sıcaklıkları 9°C civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. UV endeksinin yüksek olabileceğini unutmamak önemlidir. Güneşe maruz kalınan zamanlarda güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini dikkate alarak, kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olur.

16 Mayıs Cuma günü yağış ihtimali %32 olduğu için hafif bir yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak iyi bir önlem olacaktır. Rüzgar hızının 12 km/saat olacağı düşünüldüğünde, hafif rüzgarlara karşı uygun kıyafetler seçmek önem taşımaktadır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının açık ve güneşli olması beklenmektedir. UV endeksi ve olası hafif yağışlar gibi faktörleri dikkate alarak uygun önlemler almak gerekli olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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