Van 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 16°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30°C, 19 Ağustos Salı günü 31°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise 29°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, belirtilen önlemleri alarak hem sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

