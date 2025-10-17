HABER

Van 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 17 Ekim Cuma günü hava açık ve güneşli geçecek. Sabah sıcaklık 7°C, öğle saatlerinde ise 18°C olacak. 18 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 13°C ile 6°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar bulutlu, 20 Ekim Pazartesi ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sıcaklık değişiklikleri için vatandaşların uygun giyinmesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

17 Ekim 2025 Cuma günü Van'da hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 7°C civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Gün boyunca rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava yeniden serin olacak.

18 Ekim Cumartesi günü Van'da hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 13°C ile 6°C arasında değişecek. 19 Ekim Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık ise 13°C ile 11°C arasında seyredecek.

20 Ekim Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 12°C arasında olacak. Bu dönemde ani sıcaklık değişiklikleri yaşanacak. Akşam saatlerinde serin hava etkili olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek önemli. Yüksek kesimlerde yaşayanlar erken saatlerde düşük sıcaklıklarla karşılaşabilir. 20 Ekim Pazartesi için sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacak. Gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

