Van 19 Ekim Pazar hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2025 tarihinde Van'da soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7-11°C arasında, gece ise sıfırın altına düşmesi öngörülüyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir. 20-22 Ekim tarihlerinde de benzer hava durumu devam edecek. Yüksek kesimlerde buzlanma riski bulunuyor. Yolculuk yapacakların dikkatli olması hayati önem taşıyor.

Van 19 Ekim Pazar hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2025 Pazar günü Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Bölgenin iklimine uygun bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7-11°C arasında değişecek. Gece ise sıcaklık sıfırın altına düşmesi öngörülüyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer kar da görülebilir. Van ve Bitlis çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20-22 Ekim tarihlerinde de soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının yine 7-11°C arasında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği düşünülüyor. Bölge genelinde rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski devam edecek.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Yüksek kesimlerde yaşayanlar ve dağcılıkla uğraşanlar için uyarılar önemlidir. Buzlanma ve don riski nedeniyle yolculuk yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması elzem. Yol durumunun önceden kontrol edilmesi gerekir. Soğuk hava koşullarına uygun giyinmek, hipotermi riskini azaltacaktır. Sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulması iyi olacaktır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden kaçınılmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olmak hayati önem taşır.

hava durumu Van
