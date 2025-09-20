Van 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C'ye çıkacak. Gece ise en düşük sıcaklık 8°C civarında kalacak.

Pazar günü, 21 Eylül 2025, hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C olacak. Gece sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek.

Pazartesi ve Salı günleri, 22 ve 23 Eylül 2025, hava açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 17°C olacak. Gece sıcaklıklar 8°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar, güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Ayrıca, bol su içerek hidrasyonlarını sağlamalıdır. Pazar günü beklenen hafif yağmur için hazırlık yapılmalıdır. Şemsiye veya su geçirmez giysi alınabilir.

Rüzgar hızları düşük seviyelerde olacak. Bu durum açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.