Van 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 31°C civarında olması bekleniyor.

Van 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32°C olacak. 25 Ağustos Pazartesi günü de 32°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Van'da Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklık 22.1°C olarak ölçülmüştür. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C olmuştur. Yağış miktarı yaklaşık 6 mm olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Van'ın Ağustos ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Yaz aylarında Van'a seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

hava durumu Van
