Van 23 Eylül Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Van 23 Eylül Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C seviyelerine düşecek. Rüzgar güneyden hafif esmesi bekleniyor.

24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 19°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü 22°C mümkün. 26 Eylül Cuma günü de 22°C tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor.

Hava koşulları bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun durumda. Plan yapanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gün boyunca bol su tüketimi sağlanmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, güneş çarpmalarına karşı bir koruma sağlar. Rüzgarın hafif olacağı düşünüldüğünden açık hava etkinlikleri için hava koşulları uygundur.

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

