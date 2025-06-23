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Van 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 25°C civarında, gece ise 16°C civarında açık ve güneşli olacak.

Van 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 23 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu gündüz saatlerinde 25°C civarında, gece ise 16°C civarında açık ve güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Ayrıca, bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 25°C, 25 Haziran Çarşamba günü yine 25°C, 26 Haziran Perşembe günü de 25°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Haziran ayı boyunca Van'da ortalama sıcaklıklar gündüzleri 23°C, geceleri ise 9.8°C civarındadır. Bu durum, bölgenin Haziran ayında ılıman bir iklime sahip olduğunu gösterir. Yağış miktarı ortalama 23 mm, bu da ay boyunca 4 yağmurlu gün yaşandığını belirtir.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olduğundan, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle saatlerinde, güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik beklenmiyor. Sıcaklıklar ve hava durumu genel olarak sabit kalacaktır. Bu nedenle, planladığınız açık hava etkinliklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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