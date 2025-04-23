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Van 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında bekleniyor. Nisan ayının ortalama sıcaklıkları gündüz 11°C, gece 1°C'dir.

Van 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

24 Nisan Perşembe günü de hava yağmurlu kalacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 6°C olarak öngörülüyor. 25 Nisan Cuma günü, gündüz sıcaklığı yine 13°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. 26 Nisan Cumartesi günü gündüz 14°C, gece 6°C bekleniyor. Cumartesi günü hava biraz daha açık olabilir.

Van'da Nisan ayı ortalama 9 yağmurlu gün ve 10 güneşli saatle geçmektedir. Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir. Sıcaklıkların gündüz 13°C, gece 6°C olması sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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