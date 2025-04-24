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Van 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13°C, gece saatlerinde ise 6°C civarında bekleniyor. Bu dönemde ortalama gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 6°C'dir.

Van 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığının 13°C, gece sıcaklığının 6°C olması ve yağmurlu bir hava yaşanması tahmin ediliyor. 26 Nisan Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. Açık bir hava bekleniyor.

Van'ın Nisan ayındaki iklimi, ortalama 6.1°C gündüz ve 0.1°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Bu ayda 57 mm yağış ve %65 nem oranı gözlemleniyor.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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