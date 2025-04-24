Van 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığının 13°C, gece sıcaklığının 6°C olması ve yağmurlu bir hava yaşanması tahmin ediliyor. 26 Nisan Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. Açık bir hava bekleniyor.

Van'ın Nisan ayındaki iklimi, ortalama 6.1°C gündüz ve 0.1°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Bu ayda 57 mm yağış ve %65 nem oranı gözlemleniyor.

Yağmurlu ve serin hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.