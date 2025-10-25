Van 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Ekim ayının 25'i, Cumartesi günü Van'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13°C civarında kalacak. Akşam sıcaklığı ise 7°C'ye düşecek. Nem oranı %60 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.2 km/saat şeklinde bekleniyor. Gün doğumu saati 06:27, gün batımı saati 17:17 olarak hesaplandı.

Tatil gününün 26 Ekim Pazar olduğunu belirtelim. Hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Ardından 27 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 22°C olacak. 28 Ekim Salı günü hava tekrar açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında kalmaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli hale gelecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Özellikle bu saatlerde daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.