Van 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Kasım 2025'te hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık ise 1°C civarında bekleniyor. Bunun yanı sıra, 27 Kasım'da hava kapalı ve bulutlu geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıkları düşük kalacak, bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbir almak önem taşıyor. Gün doğumu saati 07:02, gün batımı saati ise 16:46'dır.

Van 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık 1°C civarında bekleniyor. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 9.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi ise 817 mb düzeyinde. Gün doğumu saati 07:02, gün batımı saati 16:46’dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 27 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Tahmin edilen en düşük sıcaklık 2.3°C, en yüksek sıcaklık 11.1°C olarak öngörülüyor. 28 Kasım Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlanmak önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, nemden korunmak için su geçirmeyen dış giyim seçilebilir. Rüzgar hızı 9.7 km/saat. Hafif rüzgarlı koşullar yaşanacak. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılabilir.

Gün ışığı süresi kısalacak. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek plan yapmak faydalı olur. Son olarak, hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini akılda tutmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardım eder.

hava durumu Van
