Van 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gece saatlerine gelindiğinde sıcaklık 12°C civarına düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde güneyden 12 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde batıdan 21 km/saat hızla orta şiddette esecek. Akşam saatlerinde batı yönünden rüzgar 16 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde rüzgar güneydoğudan 10 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %33 olacak. Öğle saatlerinde nem %31'e düşecek. Akşam saatlerinde %44, gece saatlerinde ise %56 olarak öngörülüyor. Basınç sabah saatlerinde 832 hPa değerinde olacak. Öğle saatlerinde basınç 835 hPa olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde 831 hPa, gece saatlerinde ise 830 hPa olması tahmin ediliyor.

29 Eylül Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıkların 18°C civarında olması bekleniyor. 30 Eylül Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 17°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17°C olarak bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü hava bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 16°C civarında olması bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü hava bulutlu olacak, sıcaklık yine 16°C civarında tasarlanıyor. 4 Ekim Cumartesi günü bulutlar arasında güneş ara ara görünecek. Sıcaklıkların 18°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz UV ışınlarının yoğunluğu artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak cilt sağlığını korumak için önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Uygun giyim tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı gün içinde değişkenlik gösterebilir. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olunması önemlidir.