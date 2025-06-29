Van 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü hava bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların gündüz 25°C, gece 17°C civarında olması tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü hava, bölgesel düzensiz yağışlarla birlikte yağmurlu olacak. Sıcaklıkların gündüz 20°C, gece 14°C seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Günün en sıcak saatlerinde UV ışınlarının yoğunluğu artacak. Doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu önlemler almak, cilt sağlığınız için faydalı olacaktır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek, vücut sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Açık hava etkinlikleri sırasında şapka ve güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Bu önlemler, yazın tadını daha rahat çıkarmanıza olanak tanır.